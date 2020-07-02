Народная артистка Фирангиз Муталлимова: Обращаюсь ко всем как сестра, мать и бабушка

БАКУ/Trend Life/ - Государством проводится широкий спектр мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан в период пандемии – к приему больных привлечены многие медицинские центры и возведены модульные центры, обеспеченные необходимым оборудованием и медикаментами, привлечены зарубежные специалисты, врачи день и ночь борются за спасение наших граждан, сказала сегодня Trend Life актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народная артистка Фирангиз Муталлимова.

"Гражданам остается только выполнять элементарные правила карантина, беречь себя и близких. К сожалению, некоторые систематически их нарушают, что и привело к резкому увеличению числа зараженных, более восьми тысяч лечатся в больницах, увы, более двухсот жертв. И эта цифра будет неумолимо расти, если так и дальше будет продолжаться. С первых дней карантина я нахожусь в социальной самоизоляции. После проведенной нейрохирургической операции вхожу в группу риска, остались проблемы с бронхами. Мои близкие и родные неукоснительно следуют правилам карантина – носим маски, пользуемся дезинфицирующими средствами, на улице соблюдаем социальную дистанцию. К сожалению, многие на улицах и в общественных местах находятся без масок, не соблюдают социальную дистанцию. Сколько люди будут безответственно относиться к этой проблеме, тем больше она будет затягиваться, мы будем еще больше мучатся, и нескоро вернемся к нормальной жизни. Поэтому обращаюсь ко всем как сестра, мать и бабушка, особенно, к нарушающим карантин – прошу вас, проявите уважение хотя бы ради других людей, соблюдайте карантин ради семей, детей и пожилых людей. Неужели это так трудно? Весь мир страдает от этого, страдаем и мы. Пора прекращать такое безответственное отношение и недисциплинированность", отметила народная артистка.

По словам Фирангиз Муталлимовой, пандемия сильно ударила по творческому процессу, приходиться вести войну не только с невидимым врагом, но и совладать с чувствами актера, который хочет выступать на сцене, сниматься в фильмах и сериалах, слышать аплодисменты зрителей.

"Все мы очень соскучились по творчеству и с нетерпением ждем завершения пандемии. Невозможно представить жизнь без театральной сцены и кино, без зрителей, их оваций и цветов! Более того, не можешь встречаться и беседовать с близкими и друзьями, с любимыми людьми и коллегами, мы потеряли радость живого человеческого общения. Пандемия лишила нас всех этих прекрасных чувств, и только скорая победа над коронавирусом вернет людей к этим ценностям. Конечно, все это временное явление, но очень не хотелось бы, чтобы затягивалось. Не только я, но и весь мир живет надеждой на лучшее. Я мечтаю вновь выйти на театральную сцену, сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в различных творческих проектах, свободно прогуляться по улицам города на свежем воздухе, не боясь заражения. Очень надеюсь и призываю всех соблюдать правила, чтобы быстрее вернуться к прежней жизни. Желаю всем здоровья, а заболевшим скорейшего выздоровления", - добавила Фирангиз Муталлимова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)