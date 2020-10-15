Русская Православная Церковь Азербайджана: Злодеяния ВС Армении можно открыто называть терактами, это настоящее варварство и зверство

БАКУ /Trend Life/ - В результате атак ВС Армении с 27 сентября погибло около пятидесяти, ранено более двухсот мирных жителей Азербайджана. А сегодня произошел еще один, чудовищный по своему кощунству акт армянских агрессоров. В городе Тертер, в результате умышленного обстрела со стороны ВС Армении похоронной процессии, были убиты три мирных жителя и пятеро тяжело ранены. Прикрываясь гуманитарным перемирием, Армения осуществляет политику террора в отношении мирного населения.

Беспрецедентные по жестокости действия армянских агрессоров осудил в интервью Trend Life пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Константин Поминов.

"Церковь всегда осуждает пролитие невинной крови мирного населения. Воинство воюет с воинством, настоящий воин никогда не поднимет руку на детей, женщин и стариков. Чинимые ВС Армении злодеяния можно открыто назвать террористическими актами. Мировое сообщество обязано осудить эти вопиющие акты агрессии и наказать виновных. Сегодняшний обстрел похоронной процессии со стороны ВС Армении, когда люди пришли на кладбище похоронить своего близкого и стали жертвами умышленного военного нападения, это настоящее зверство, варварство, на нормальном языке невозможно подобрать определение этому беспрецедентному по жестокости деянию. Тоже относится и к ночному обстрелу спящих мирных граждан Гянджи, в результате которого погибли десять человек", - сказал протоиерей Константин Поминов.

По его словам, идет война, но даже в таких условиях министерство обороны Азербайджана всегда призывает армянское население, которым прикрываются армянские вооруженные силы, держаться подальше об военных объектов.

"При чем тут Гянджа, Мингячевир и другие города и села Азербайджана, которые находятся вдали от зоны боевых действий? Это просто подлость! Армяне кричат, что в церковь в Шуше попала бомба, а почему они не говорят, что на территории Азербайджана стоят отремонтированные нашим государством армянские храмы. В самом центре Баку, в армянской церкви хранится старинная библиотека армянских книг и никто не уничтожает их. В то время как армянские вооруженные силы убивают мирных жителей. Цивилизованные народы и страны так не поступают, они не ведут военные действия против мирного населения.

Со своей стороны мы стараемся вносить свою лепту в торжество справедливости и установлению мира в Азербайджане. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр обратился к мировому сообществу с призывом остановить армянскую агрессию против Азербайджана. В частности, нашей церковью перечислены средства в Фонд помощи вооруженным силам Азербайджана, священнослужители также внесли свои средства, в пекарне Храма святого Архангела Михаила города Баку испекли сладости и отправили в госпиталь. В Русской православной церкви в Гяндже прошла поминальная служба по мирным жителям, погибшим в результате теракта армянской армии 11 октября. Мы, все граждане Азербайджана - мусульмане, евреи, христиане, представители других религиозных конфессий - желаем скорейшего восстановления территориальной целостности Азербайджана", - сказал отец Константин.

Было отмечено, что Русская Православная церковь в Азербайджане ежедневно сообщает в Московский Патриархат о происходящих событиях.

(Автор: Вугар Иманов)