Трусливые существа обычно самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада – народный артист Кязым Абдуллаев

БАКУ /Trend Life/ - Трусливые существа самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада и бесчинствующие на земле Азербайджана, проигрывающие на поле боя и обстреливающие мирные города и села страны, сказал сегодня Trend Life известный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Кязым Абдуллаев.

"Применение запрещенных видов баллистических ракет и кассетных бомб по мирному населению Гянджи и Барды, и других городов и сел страны, выявляет не только фашистскую сущность Армении, но и их трусость. Трусливые существа - это самые страшные люди, хотя в данном случае понятие "люди" с точки зрения человечности не относится к этим извергам, вандалам, нацистам и фашистам. Иногда удивляешься, как могут быть жестоки трусливые существа. И что они могут себе по их непонятным меркам позволять, когда в другие моменты жизни сами унижаются и выстилаются перед окружающими. Трусливые существа от страха предадут и обманут, и чувства вины у них нет, пытаясь тем самым скрыть от общественности свой пугливый недуг и доказать себе обратное, самоутвердиться. Скопившуюся злость и обиду трус выплескивает на жертву. Вот почему они творят такие преступления, что происходит у них уже на протяжении двухсот лет, всему миру известен Ходжалинский геноцид в 1992 году, и теперь нынешний против мирных жителей страны. Этим они хотят внести панику и страх в наше общество, но все это бесполезно, наш народ не испугать, все мы объединены во имя одной цели – освобождения родной страны от армянских оккупантов", - отметил Кязым Абдуллаев.

"На протяжении месяца мы переживаем исторический период страны, когда наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освобождает от армянской фашисткой чумы наши земли, которые находились под оккупацией на протяжении около 30 лет. Наша страна испытывает колоссальное давление со стороны мировых держав, которые почему-то поддерживают фашизм, сами же нарушая международные законы. Это немыслимо! Но наш народ сплочен, мы не едины в этом мире, и нас поддерживает ряд стран, потому что именно они берегут человеческое лицо, честь и достоинство, и выступают за справедливость. Нельзя забывать, что нас создал Всевышний, и он все видит и слышит. Мы с честью выйдем из этого трудного испытания, а враг обязательно будет повержен. Карабах – это Азербайджан! Азербайджан живет в сердце каждого из нас!", - добавил Кязым Абдуллаев.

Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

(Автор: Вугар Иманов)