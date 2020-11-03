Худаферинский мост глазами всемирно известного фотографа из Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями Худаферинского моста, сообщает Trend Life.

Напомним, что 18 октября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана, освобождающие оккупированные территории страны от армянской оккупации, подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом.

В описании к фотографиям Дегати подчеркивает, что снимки сделаны в октябре 2020 году в Джебраильском районе Азербайджана.

Дегати пишет, что Худаферинские мосты – это два исторических моста XIII века, которые использовались во время Великого шелкового пути.

С 1993 по октябрь 2020 года Джебраильский район был оккупирован армянскими войсками. Вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над регионом и этими историческими и символическими памятниками. Фотограф подчеркивает, что семьи из Джебраильского района впервые за 27 лет смогут увидеть землю, откуда они родом.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей. В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева)