Анар Керимов показал, как армяне фальсифицируют историю (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В своем аккаунте в Twitter первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поделился публикациями, в которых приводит факты о том, как памятники архитектуры в Карабахе подверглись фальсификациям со стороны армян.

Анар Керимов показал фото крепости Шахбулаг в недавно освобожденном Агдаме, которая была построена правителем Карабахского ханства Панах Али ханом в 1752 году. Он пишет, что крепость Шахбулаг признана одним из лучших архитектурных и военно-оборонительных сооружений. Во время армянской оккупации крепость претерпела изменения, а именно, в стене был установлен крест.

Также Керимов приводит еще один факт фальсификации со стороны армян. Так, во время оккупации, под видом реставрации, храм XVIII века в селе Туг Ходжавендского района стал жертвой переделки – на его крыше была сооружена колокольня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)