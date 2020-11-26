Смотрите на руины Кельбаджара - обиженного, угнетенного и уставшего от армянской агрессии и вандализма (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсети распространилось видео, в котором вернувшийся домой житель Кельбаджара, с болью в сердце говорит об уничтоженном городе, сообщает Trend Life. Кельбаджар был освобожден 25 ноября.

Житель говорит: "Между двух этих гор был прекрасный город. Во что он превратился? Сгоревшие и разрушенные дома. Смотрите на руины этого города - обиженного, угнетенного и уставшего от армянской агрессии и вандализма. Он очень ждал нашего возвращения, хозяев своих домов. Больше 27 лет ждал... Он сейчас мирно спит меж этих гор, уже успокоился, хотя и превращен в руины. Эта земля пропитана запахом Родины...".

Напомним, что Кельбаджар был оккупирован вооруженными силами Армении 2 апреля 1993 года. Наступательная операция для оккупации Кельбаджарского района, расположенного за пределами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в основном, осуществлялась с территории Армении. При наступлении 27 марта 1993 года были применены тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты. В результате оккупации были убиты 511 мирных жителей, 321 взят в плен или пропал без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами. Согласно Всесоюзной Переписи населения СССР 1989 года в Кельбаджаре проживало до 99 процентов азербайджанцев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)