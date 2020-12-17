Мой брат – солдат… - азербайджанские стоматологи посвятили песню коллегам, ставшим шехидами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 2783 храбрых и мужественных сына нашей Родины стали шехидами, пожертвовав своими жизнями во имя территориальной целостности Азербайджана. Среди 2783 шехидов двое были врачами-стоматологами – это Мирлатиф Агаев и Тариэль Салманов, сообщает Trend Life.

В память об ушедших коллегах азербайджанские врачи-стоматологи создали музыкальный видеопроект под названием "Əsgər Qardaşım" ("Мой брат – солдат…"). Автором слов и музыки является врач из города Ленкорань – Ниджат Самедзаде.

Композицию исполнили врачи из Баку – стоматолог-хирург Гусейн Гусейнзаде (автор идеи проекта), стоматологи Айтян Ализаде и Гадир Рустамов.

В съемках видеопроекта приняли участие врачи из Баку и Гянджи: челюстно-лицевые хирурги Огтай Мехтиев, Вугар Гурбанов и Сахиб Билалзаде, стоматологи-хирурги Гусейн Гусейнзаде, Вюсал Таиров и Фахраддин Шамиев, стоматологи Бахруз Гасанов, Гюнель Марданова, Агалар Оруджов, Джейхун Сафаров, Шовкят Мамедова, Айтян Ализаде, Гадир Рустамов и студент Азербайджанского медицинского университета Фуад Нагизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)