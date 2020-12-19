Карабахские рассказы… Когда освобождена Шуша или Дорога к несуществующей могиле сына (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Когда в 2003 году был написан рассказ "Навстречу прошлому" и по его мотивам снят фильм, никто из нас даже не думал, что совсем скоро мы будем свидетелями освобождения города Шуша, а также всех остальных наших земель. И сегодня для меня вдвойне символично, когда в рассказе говорится о том, что родители, которые едут на несуществующую могилу своего сына-героя, на самом деле отправляются навстречу будущему - в наш освобожденный Карабах!", - сказала Trend Life писательница Гюнель Анаргызы.

Рассказ "Навстречу прошлому" впоследствии вошел в авторский проект писательницы "Карабахские рассказы", переведенный на многие языки и изданный в разных странах мира. В 2017 году учащиеся русского сектора бакинской школы N39 имени Национального героя Рафига Насраддинова под руководством директора Таиры Шукюровой сняли небольшой фильм по мотивам этого рассказа. Школьники сами сыграли в фильме, представив искреннюю картину своего внутреннего мира и веры в будущее, которая воплотилась в жизнь.

"Трудно представить, сколько энтузиазма и желания созидать было в сердцах и умах этих людей, которые всей душой горели за успешный результат такой нелегкой работы. В фильме, удивляет наличие нескольких символических моментов, которые приобрели удивительную актуальность именно в наши дни, например, эпизод, где герой, так же как и его друзья, записывается на войну добровольцем, затем, перед уходом на фронт, вывешивает на балконе своего дома наш национальный флаг. А потом, уже после гибели сына, его мать горько плачет, прижав к лицу тот самый флаг - символ долгожданной и выстраданной победы. Конечно, фильм сделан непрофессионалами. И снимали его и играли в нем подростки, почти дети. Но тем ценнее и весомее его смысл и посыл: мы знаем во имя чего боролись, сражались и в итоге победили, почему шли навстречу... прошлому. Чтобы обеспечить родному Карабаху самое лучшее, самое достойное, что может быть - будущее вместе с Азербайджаном. Будущее, навстречу к которому все мы отныне идем", – говорит Гюнель Анаргызы.

Главный герой рассказа – молодой парень Масим, долгожданный и единственный сын родителей – обычных советских граждан, которые всю жизнь честно трудились во благо общества. Масим скромный, справедливый и талантливый математик, закончивший экстерном школу и поступивший в МГУ. Начало 90-х, Карабахская война, оккупация азербайджанских земель армянскими агрессорами… Война, положившая конец яркой карьере и, как оказалось позже, самой жизни Масима. В Москве его жестоко избивают армянские студенты, с черепно-мозговой травмой он попадает в больницу и становится инвалидом второй группы. Вернувшись на родину, Масим тайком от родителей отправляется на войну в Карабах, где становится шехидом. А дальше начинается страшная, лишенная всякого смысла, жизнь его престарелых родителей, которые на последние копейки покупают билет на поезд и отправляются прощаться с сыном, на его несуществующую могилу… Конечно, это аллегория. На момент написания рассказа ни на могилу, ни даже в город, где она могла бы быть, невозможно было попасть. Так как город этот назывался Шуша, оккупированный 8 мая 1992 года армянскими агрессорами. Шуша, которая спустя 28 лет и 6 месяцев - 8 ноября 2020 года вернулась домой. Шуша, во имя освобождения которой сложили головы незабвенные и героические сыны Азербайджана... И сегодня этот фильм актуален как никогда…

"Когда я посмотрела фильм впервые три года назад, он мне показался искренним и бесконечно наивным. И поверьте, тут дело даже не в том, что фильм снимали не профессионалы с небольшими возможностями, а в самой идее произведения "Навстречу прошлому". Но сегодня я увидела в этом фильме символы, которые не могла бы распознать ни 18 лет, ни 3 года, ни даже 3 месяца тому назад. Но они, все же, были...

Наш флаг, вывешиваемый на балконе героем фильма, отправляющимся на фронт в далеком 1992 году защищать Родину... Мечты матери увидеть свадьбу сына, но вместо этого рыдающей, уткнувшись в этот самый флаг... Рассказ отца о Шуше, "над которой всегда шапка облаков и божественный воздух" и возглас сына: "Папа, какая у нас, оказывается, красивая Родина!". И, наконец, последний путь в жизни родителей - дорога на поезде в Гянджу, а оттуда в Шушу, на ту самую Родину сына, где он героически погиб", - добавила Гюнель Анаргызы.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)