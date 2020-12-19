Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО)

Социум 19 декабря 2020 17:06 (UTC+04:00)
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза театральных деятелей, руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нейматов встретился с сотрудниками театра Тарланом Аскерли и Руфатом Джаббаровым, которые вернулись с Карабахской Отечественной войны, сообщает Trend Life.

Тарлан Аскерли и Руфат Джаббаров осветители в театре (световики), которые стали одними из тех, кто своей доблестью подарил свет Победы Азербайджану. На встрече они рассказали о своем боевом пути и победоносной азербайджанской армии, которая после почти 30 лет армянской оккупации за 44 дня восстановила территориальную целостность страны, разбив противника. Был отмечен высокий боевой, патриотический и моральный дух азербайджанских солдат и офицеров, каждый из которых не щадил жизни во имя освобождения Азербайджана. Азер Паша Нейматов сказал, что гордится такими славными и бесстрашными воинами, выразив дань памяти шехидам.

Руфат Джаббаров, выпускник театрального факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, много лет является руководителем осветительного цеха театра и мечтает стать режиссером. В первые дни войны он отправился на фронт и служил в минометной батарее, уничтожая боевые позиции армянских агрессоров на Джебраильском, Физулинском и Ходжавендском направлениях.

Тарлан Аскерли с 16 лет работает в театре, являясь сегодня видеооператором по спецэффектам. Он, такой же доброволец, как и Руфат, особенно отличился в подавлении армянских позиций точным попаданием гранат при освобождении Физулинского района, где получил ранение, вылечился и вновь вернулся на фронт.

Еще один сотрудник театра, видеоинженер Руслан Керимов, ныне несет службу на высотах горного массива Муров.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Image
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Возвращение домой. Воины из Аздрамы, которые уничтожали армянских агрессоров минометным огнем и гранатами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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