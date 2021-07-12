Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились игры-эстафеты "Дети героев" для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана, организованные общественным объединением спортсменов "Həmrəy Ol .Qalib Ol", сообщила Trend Life основатель и руководитель организации, победительница и четырёхкратный серебряный призёр Летних Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию, мировая рекордсменка, кавалер ордена "Шохрат" Натали Пронина-Раджабли.

Соревнования под лозунгом "Во имя сильного будущего Азербайджана" прошли с февраля месяца в Гусаре, Мингячевире, Лянкяране, Габале, Гяндже и Баку.

Главная цель соревнований – мотивация детей, их физическое развитие и психологическая поддержка, привитие социальных навыков взаимодействия в команде, пропаганда здорового образа жизни.

"Каждый ребенок заслуживает пьедестала, особенно дети, которые потеряли своих отцов в Отечественной войне, а родители некоторых стали гази. Им с самого детства пришлось вынести этот тяжелый удар судьбы, но они очень гордятся своими отцами, которые ценой своей жизни освободили наши земли от почти 30 летней армянской оккупации, подарили Азербайджану неимоверное счастье. И долг каждого из нас с особой теплотой и любовью относиться к таким детям, стараться дать им все лучшее. И мы постарались зажечь огонь в их сердцах. Ведь такие эстафеты придают детям силу и веру в будущее, помогают развиваться, становиться сильнее, занять достойное место во взрослой жизни, продолжать приносить пользу обществу. И лучший пример – это их отцы! Надо было видеть лица этих детей во время соревнований – столько страсти, задора, взаимопереживания. Помню, как в одном из соревнований две дочери шехидов добыли победу для своей команды – рука об руку держались вместе, падали и вставали, поддерживая друг друга, бились плечом к плечу, так же как их отцы, освобождая Азербайджан. Невозможно было на это смотреть без слез и гордости!", – отметила Натали Пронина-Раджабли, которая также выразила признательность за поддержку Федерации профессионального бокса Азербайджана.

По итогам соревнований была сформирована сборная команда "Дети Героев", которая будет принимать участие в республиканских школьных соревнованиях, а в будущем планируется сделать это и на международном уровне.

В ОО "Həmrəy Ol. Qalib Ol" входят такие известные спортсмены, как двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по борьбе Мария Стадник, победитель Всемирных игр, двукратный чемпион Европы, победитель Летних Паралимпийских игр в Лондоне по дзюдо Рамин Ибрагимов, чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев, президент клуба "Азеррейл", чемпион мира по кунг-фу Юсиф Пиров, член Совета правления Федерации волейбола Азербайджана Фарид Халилов, волейболистки Елена и Оксана Пархоменко, Полина Рагимова, чемпионы Азербайджана по дзюдо Джасур Раджабли и Заур Джалил и другие.

(Автор: Вугар Иманов)