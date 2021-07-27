Ему всегда будет 19… Открыта мемориальная доска памяти шехида Алиаги Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра почтил светлую память шехида 44-дневной Отечественной войны, театрального работника Алиаги Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

26 июля 2021 года Алиаге Мамедову исполнилось бы 20 лет. В связи с этим на доме, где он жил, была открыта мемориальная доска памяти шехида.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своих выступлениях народная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Фатма Махмудова, тележурналист, заслуженный работник культуры Телли Панахгызы и другие сотрудники театра поделились теплыми воспоминаниями об Алиаге Мамедове, рассказали о его храбрости и решимости.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти Сабунчинского района Баку, члены семьи Алиаги Мамедова, его боевые товарищи.

Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. Учился в школах №80 и №322. Занимался дзюдо и был победителем различных турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и стал работать в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре.

В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней войны участвовал в боях на агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона и прикрыв его собой от минометного обстрела. Похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района Баку. За проявленный героизм во время Отечественной войны посмертно удостоен медали "За Отчизну".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)