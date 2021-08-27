В Баку состоялось открытие клуба "Дружба народов Азербайджана и России" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр) в Баку состоялось открытие клуба "Дружба народов Азербайджана и России", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

Основатели клуба - представительство Россотрудничества и Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

Целью открытия клуба является развитие дружеских отношений между народами двух стран, укрепление российско-азербайджанских связей в различных областях.

В открытии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества Ирек Зиннуров, временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых, председатель Русской общины, депутат Милли Меджлиса (парламент) Михаил Забелин, руководитель рабочей группы азербайджано-российских межпарламентских связей, депутат Низами Сафаров, депутат Рамин Мамедов, заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев, председатель Ассоциации русской молодежи Роман Борискин, заместитель председателя Русской общины Анастасия Лаврина, а также представители общественных организаций и средств массовой информации.

На мероприятии было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят исторический характер и основаны на принципах добрососедства, взаимного уважения и вековых традициях дружбы.

В ходе работы клуба планируется проведение форумов, круглых столов, конференций, выставок и других мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)