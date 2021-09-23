Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

Социум 23 сентября 2021 11:44 (UTC+04:00)
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана в рамках проекта "İslam irsimizi tanıyaq" (Познаем наше исламское наследие) представило видеоматериал о Шамахинской Джума мечети, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ведомства.

Шамахинская Джума мечеть была построена в 743 году. Мечеть является одним из древнейших мусульманских храмов на территории Азербайджана, в целом, Южного Кавказа и Ближнего Востока, была построена во времена халифа Халида ибн Велияда в честь прибытия в Азербайджан его брата Муслима ибн Велияда.

Мечеть пострадала в 1859 году в результате разрушительного землетрясения в Шамахе, и в последствии была восстановлена. Во время следующего землетрясения, в 1902 году, мечеть не была разрушена.

В ходе мартовской бойни 1918 года, учиненной вооруженными отрядами армянских дашнаков, в Шамахе также был совершен акт геноцида. Самая большая резня произошла в Джума мечети. Увидев, что шамахинцы нашли убежище в мечети, как в доме Аллаха, армяне подожгли ее, и убили около 1700 невинных людей.

Капитальная реставрация и реконструкция Шамахинской Джума мечети были проведены в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Адрес толерантности: Азербайджан",

Работы по реставрации и реконструкции начались в марте 2010 года. В 2013 году с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось открытие мечети после реставрации.

(Автор: Джани Бабаева)

Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шамахинская Джума мечеть - одна из древнейших в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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