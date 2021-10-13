После тебя… Гюлюстан Алиева - посвящение супруги шехида памяти Юсифа Нагиева и всех героев Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Гюлюстан Алиева представила клип "Səndən Sonra" (После тебя), посвященный памяти шехида второй Карабахской войны Юсифа Нагиева и всех героев, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Песня написана на слова поэта Фуада Билясуварлы и музыку заслуженного деятеля искусств Надира Азимова. Режиссер – Наиль Наибоглу, оператор – Нурлан Мамедов, аранжировка песни - Арзу Аббасова.

Отметим, что супруг Гюлюстан Алиевой - Захид Ахмедов, стал шехидом в 1991 году на первой Карабахской войне.

Юсиф Нагиев родился 1 января 1996 года в селе Айриджа Бардинского района. Служил в Силах специального назначения министерства обороны Азербайджана. Принимал участие в Апрельских боях 2016 года. С первых дней Отечественной войны (с 27 сентября 2020 года) воевал против армянских агрессоров в направлении горы Муровдаг Кяльбаджарского района, Физулинского района и поселка Гадрут Ходжавендского района. Он был не только отважным воином, но и неоднократно спасал раненых боевых товарищей. Героически погиб 21 октября 2020 года при выполнении важного боевого задания в направлении Гадрут-Шуша. Предан земле в родном селе. Был женат, у него остался сын. Посмертно награжден медалями "Vətən uğrunda" (За Родину) и "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" (За освобождение Кяльбаджара).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)