БАКУ /Trend Life/ - Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов принял участие в международной дискуссии, организованной Ассамблеей Народов Евразии, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

При организации Ассамблеи народов Евразии состоялась международная онлайн-дискуссия "Культурная дипломатия - гуманитарный вектор Большого евразийского партнерства". Международный проект был реализован в сотрудничестве с Международным центром мугама (Азербайджан), Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (Казахстан), Международным университетским центром по Восточной Европе и Центральной Азии при Университете Кадиса (Испания). Целью дискуссии является содействие развитию культурной дипломатии как эффективного инструмента сотрудничества, взаимопонимания, сохранения разнообразия и культурного плюрализма на евразийском пространстве.

Под модераторством руководителя Университета Кадиса Андреса Сантаны участники обсудили такие темы, как активизация объединительного потенциала культуры; роль искусства в формировании сознания человека-творца и созидателя; влияние духовной культуры народов на будущее цивилизации; культурная дипломатия и задачи общественных организаций.

На мероприятии выступили генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, Народный артист Мурад Гусейнов, известный музыкант, искусствовед Михаил Казиник, Посол доброй воли ЮНЕСКО, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александра Очирова, Народный писатель Республики Казахстан Олжас Сулейменов, а также другие деятели искусства и ученые государств-членов Ассамблеи.

Директор МЦМ Мурад Гусейнов в своем выступлении отметил, что культура, являясь краеугольным камнем развития всей человеческой цивилизации, обладает надежным потенциалом для укрепления общечеловеческих базовых ценностей, ориентирующих людей на мирные инициативы, духовное согласие и международное партнерство. Культура является одним из инструментов, который создает условия для международного диалога, способного оказать существенное влияние на происходящее в современном мире.

В конце обсуждений были заслушаны и приняты предложения участников по повестке дня Всемирного общественного саммита.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)