В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО)

Социум 7 декабря 2021 17:04 (UTC+04:00)
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся отборочный тур XI Кубка вызова (Çağırış Kuboku) по игре "Что? Где? Когда?", который проводится Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщил Trend Life председатель клуба Сеймур Теймуров.

В отборочном туре приняли участие около ста молодых интеллектуалов из вузов города. В результате интересного состязания первые три места завоевали команды Nirvana, Replicants и Synaps, которые примут участие в финале. Напомним, что отборочный тур был проведен в Гяндже.

Турнир посвящен 20-летию Клуба интеллектуальной молодежи "Хазар". Главная цель - организация плодотворного досуга молодежи, развитие интеллектуального движения в стране. Лучшие команды примут участие в финале в Баку.

Более подробно по ссылке: https://www.facebook.com/Xazarigk.

Информационная поддержка - Trend.az.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Image
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку определились победители отборочного тура XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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