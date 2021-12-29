Платформа соцсети "Азербайджанская культура" отметила дипломами самых активных за 2021 год

БАКУ /Trend Life/ - Платформа социальной сети "Азербайджанская культура" ("Azərbaycan Mədəniyyəti" sosial şəbəkə platfoması) отметила ряд лиц почетными дипломами за активную общественно-политическую деятельность ("İlin Fəalı") в деле реализации патриотических проектов и пропаганды национальных ценностей по итогам 2021 года, сообщили Trend Life в пресс-службе платформы.

Почётными дипломами отмечен ряд общественных деятелей и журналистов, представители сфер культуры, образования и медицины, телевидения. Среди награжденных корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, народные артисты Мансум Ибрагимов, Айгюн Байрамова, Назакет Теймурова, Фидан Гаджиева и другие.

Платформа социальной сети "Азербайджанская культура" действует с 2017 года. Главная цель ее деятельности - пропаганда среди современной молодежи азербайджанских народных песен, мугамов, поддержка талантливой молодежи. Автор идеи создания платформы – Ниджат Муслимов, председатель – Умида Кенгерли.

(Автор: Вугар Иманов)