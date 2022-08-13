...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Азербайджанский актер Эльвин Агаев выписан из больницы после операции

Социум Материалы 13 августа 2022 16:10 (UTC +04:00)
Азербайджанский актер Эльвин Агаев выписан из больницы после операции

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер Эльвин Агаев, страдающий циррозом печени, после операции выписан из больницы. Об этом, как сообщает Trend Life, актер сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Агаева, после успешно прошедшей операции он продолжит лечение на дому под наблюдением врачей.

Отметим, что операция Эльвину Агаеву была проведена 3 августа в Центральном таможенном госпитале, донором стала его сестра.

Эльвин Агаев известен зрителям по сериалам "İmtahan", "Qayınana", "Həyat, sən nə qəribəsən", "Cehizsiz gəlinlər", "Ata ocağı", художественному фильму "Kişi ol" и т.д. Он также является сценаристом ряда проектов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости