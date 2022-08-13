Азербайджанский актер Эльвин Агаев выписан из больницы после операции

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер Эльвин Агаев, страдающий циррозом печени, после операции выписан из больницы. Об этом, как сообщает Trend Life, актер сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Агаева, после успешно прошедшей операции он продолжит лечение на дому под наблюдением врачей.

Отметим, что операция Эльвину Агаеву была проведена 3 августа в Центральном таможенном госпитале, донором стала его сестра.

Эльвин Агаев известен зрителям по сериалам "İmtahan", "Qayınana", "Həyat, sən nə qəribəsən", "Cehizsiz gəlinlər", "Ata ocağı", художественному фильму "Kişi ol" и т.д. Он также является сценаристом ряда проектов.