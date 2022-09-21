В Баку открылась выставка, посвященная Международному дню мира

БАКУ /Trend Life/ - В национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф.Ахундзаде открылась виртуальная выставка, посвященная Международному дню мира, сообщает Trend Life.

В виртуальной выставке (http://anl.az/el/vsb/Beynelxalq_sulh_gunu/index.htm) представлены фотографии, книги по теме и статьи, опубликованные в СМИ.

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (International Day of Peace). Этот День Генеральная ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровнях.

В 1981 году своей резолюцией Генеральная ассамблея провозгласила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, а спустя 20 лет, в 2001 году, постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.