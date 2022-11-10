В еврейской школе отметили День Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской еврейской школе № 152 Хатаинского района (Хабад Ор Авнер) прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - 8 ноября, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Директор школы Закай Шаев отметил, что в Азербайджане исторически сложились традиции мультикультурализма и толерантности, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания живут как одна семья.

"Мы пережили исторические события, когда под решительным руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева славная армия и народ Азербайджана одержали Великую Победу в 44-дневной Отечественной войне. В этой войне евреи и азербайджанцы, как всегда были вместе. Евреи всегда в трудные времена вставали на защиту своей Родины, среди которых Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, Эльдар Зарбаилов, Омар Мирзаханов, Давид Садиев и выпускник нашей школы Хабад Ор Авнер Джамиль Алиев", - отметил директор школы.

Среди почетных гостей были ветераны второй Карабахской войны Расим Яхин, Эльвин Ягубов, Адиль Гулиев, которые рассказали о своем боевом пути, пройденном в ходе 44-дневной Отечественной войны, и отваге своих боевых товарищей, с которыми они сражались плечом к плечу. Выступления ветеранов Карабахской войны дают возможность учащимся прикоснуться к героическим страницам нашей истории и задуматься о важнейших человеческих ценностях.

На вечере была представлена патриотическая концертная программа с участием воспитанников школы.