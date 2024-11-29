В Баку состоялась презентация книги "Иреван - исторические истины и личности" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Иреван - исторические истины и личности" (İrəvan: Tarixi Həqiqətlər və Şəxsiyyətlər), автором которой является заведующая кафедрой литературы и языков Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор филологических наук Фарида Сафиева, сообщает Trend Life.

На презентации выступили известные деятели науки и культуры, которые поделились с участниками своими мыслями о произведении. Ведущая вечера, заслуженный работник культуры, публицист Телли Панахгызы, руководитель Baku Book Center Гюнель Рзаева, член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук Мисир Марданов, доктор исторических наук, профессор Диляра Сеидзаде, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, доктор исторических наук, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии им.Бакиханова НАНА Джаби Бахрамов, политический и государственный деятель, доктор исторических наук, профессор Гасан Гасанов, заведующий отделом международных связей Азербайджанского центра Ататюрка и другие выступившие высоко оценили научную деятельность автора, основанную на уникальных исторических источниках, архивных документах и исследованиях. Была отмечена важность сбора, систематизации и публикации сведений об истории Иревана и его личностях не только с точки зрения сохранения исторических фактов, но и для глубокого изучения национально-духовных ценностей будущими поколениями, донесения исторической правды о Западном Азербайджане до мировой общественности.

Автор книги Фарида Сафиева поблагодарила гостей и организаторов мероприятия. Книга-альбом, изданная при содействии Агентства государственной поддержки НПО, подготовлена на азербайджанском и английском языках и содержит подробную информацию об истории Западного Азербайджана, образовании Иреванского ханства, исторических памятниках, центрах науки и культуры, видных деятелях и их семейной генеалогии, о геноциде, совершенном армянами против азербайджанского народа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!