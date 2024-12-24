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В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)

Социум Материалы 24 декабря 2024 16:57 (UTC +04:00)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
Фото: Бакинский книжный центр

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр совместно с Центром развития детей и молодежи №2 провел благотворительное мероприятие, посвященное 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Trend Life.

На мероприятие были приглашены воспитанники Специальной школы-интерната № 2 для детей с ограниченными возможностями. Детям был показан спектакль "Сказка двух лет" с песнями, танцами, сказочными сценками, а также для них был организован мастер-класс по изготовлению новогодних венков. В завершение мероприятия маленькие гости получили подарки. В организации праздника активное участие приняли волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие".

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В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
В Баку провели новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями (ФОТО)
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