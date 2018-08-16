Победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу (ФОТО)

16 августа 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве национальная команда Азербайджана провела игру со сборной Турции. В этом матче сборная Азербайджана обыграла соперников со счетом 6:2.

Из шести голов, забитых за матч, автором трех является Сеймур Мамедов (на 17, 18, 31 минутах), также голы забили Асиф Зейналов (на первой минуте), Вюсал Исаев (на 38 минуте) и Эльвин Ализаде (на 40 минуте).

За Турцию голы забил Каан Чамкыр.

Результат в этой игре вошел в историю как первая победа сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу.

Отметим, что сборная Азербайджана проведет последнюю встречу в группе завтра в 20:00 по бакинскому времени. Соперниками команды станет сборная Сербии.

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