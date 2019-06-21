Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча с членами азербайджанской команды, которые с 31 мая по 6 июня 2019 года принимали участие в V Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Ханты-Мансийске (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Юных шахматистов и волейболисток, их тренера Татьяну Коржову и руководителя делегации, заместителя председателя Русской общины Азербайджана Бориса Воронина приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин и директор Центра русской культуры Русской общины Азербайджана Галина Манафова.

В V Всемирных Играх юных соотечественников приняли участие более 650 спортсменов из 60 стран мира. Азербайджанская команда завоевала вторая место в соревнованиях по волейболу.

(Автор: Джани Бабаева)

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