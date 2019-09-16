"Реал" и "Ювентус" заинтересованы в покупке 17-летнего форварда "Тоттенхэма"

16 сентября 2019 08:29 (UTC+04:00)

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения футболиста "Тоттенхэма" Троя Пэрротта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

За форвардом также следят в туринском "Ювентусе" и миланском "Интере".

Отмечается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет привлечь 17-летнего футболиста к играм с основной командой. В настоящее время Пэрротт не провел ни одного матча за главный клуб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Ювентус" намерен подписать контракт с вратарем "Манчестер Юнайтед" де Хеа
Спорт 8 сентября 14:09
Футболист Ареоля перешел из ПСЖ в "Реал"
Спорт 2 сентября 21:24
"Ювентус" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Италии против "Наполи"
Спорт 1 сентября 01:12
СМИ: "Реал" предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн
Спорт 24 августа 08:26
Тренер ФК "Ювентус" Сарри может пропустить старт чемпионата Италии
Спорт 20 августа 00:34
«Реал» опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней
Спорт 18 августа 03:45
Лента новостей
Сегодня первый день нового учебного года в школах Азербайджана
Общество 09:43
В Туркменистане ведется подготовка проекта госбюджета-2020
Туркменистан 09:43
Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике
Другие страны 08:55
Си Цзиньпин распорядился усилить безопасность в сетевом пространстве Китая
Китай 08:43
Автобус съехал в кювет в России, 11 человек госпитализированы
Россия 08:11
Азербайджан откроет очередной винный дом за рубежом — замминистра (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Циклон "Умберто" усилился и получил статус урагана
США 07:40
В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
Другие страны 07:16
Volkswagen согласился выплатить компенсацию по искам о дизельном скандале в Австралии
Другие страны 06:49