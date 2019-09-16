"Реал" и "Ювентус" заинтересованы в покупке 17-летнего форварда "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения футболиста "Тоттенхэма" Троя Пэрротта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

За форвардом также следят в туринском "Ювентусе" и миланском "Интере".

Отмечается, что главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет привлечь 17-летнего футболиста к играм с основной командой. В настоящее время Пэрротт не провел ни одного матча за главный клуб.

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