Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)

21 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивном комплексе Zirvə прошел открытый чемпионат Азербайджана по пауэрлифтингу с участием отечественных и грузинских паралимпийцев, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Среди победителей в различных весовых категориях и категориях в зависмости от инвалидности стали - Пярвин Мамедов, Сарвар Ганиев, Нурлан Бабаджанов, Эльшан Гусейнов, Шамо Асланов, Лейла Керимова, Асиф Белиев, Магеррам Гасымов и Ахмад Разим (Грузия). Причем, Магеррам Гасымов в весовой категории 90 – +125 кг для паралимпийцев с ограниченными возможностями зрения установил новый республиканский рекорд. При собственном весе в 106 кг при трех подходах поднял 575 кг. В общем итоге лучшими стали предстваители Гянджи, которые завевали 3 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медали.

В церемонии награждения принял участие генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
  • Определились победители открытого чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)
Новости по теме
В Азербайджане инвалидов в колясках будут обучать айкидо (ФОТО)
Спорт 10 сентября 17:53
В НПКА прошла церемония награждения конкурса, посвященного Дню национальной прессы (ФОТО)
Социум 19 июля 17:06
Повесть о настоящем Человеке, или Сквозь тернии в небо с Кямалом Мамедовым (ФОТО)
Социум 11 июля 16:04
Азербайджанцы продемонстрировали стрельбу на Янардаге перед туристами (ФОТО)
Спорт 9 июля 15:52
Азербайджанские дети-паралимпийцы в сказках народов мира (ФОТО)
Культура 3 июня 19:01
Ильгар Рагимов отметил сертификатами самых активных журналистов (ФОТО)
Спорт 21 мая 17:23
Лента новостей
Азербайджанская компания Royal Holding стала участником мирового инвестиционного форума WIC19 (ФОТО)
Бизнес 12:50
Она прекрасно исполняла сложные мугамы – вспоминая Сару Гадимову (ФОТО)
Культура 12:48
Доходы фонда национального благосостояния Казахстана превысили запланированный объем
Финансы 12:46
В ПЕА проходит мероприятие по поводу незаконной акции, проведенной 19 октября в Баку
Политика 12:44
Али Керимли должен ответить перед законом – мнения экспертов
Политика 12:43
Узбекистан намерен получать до 15% электроэнергии от АЭС
Энергетика 12:42
В два района Азербайджана газ подается с ограничениями
Общество 12:38
Инициатива посадки 650 тысяч деревьев — олицетворение высокого значения, которое азербайджанский народ придает литературно-культурному наследию — посол
Политика 12:35
TAP внесет большой вклад в прогрессивную декарбонизацию экономики Европы - управляющий директор
Энергетика 12:26