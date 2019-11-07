"Шахтер" на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским "Динамо"

7 ноября 2019 03:10 (UTC+04:00)

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча группы С в Загребе завершилась со счетом 3:3. Голы в составе "Динамо" забили Бруно Петкович (25-я минута), Лука Иванушеч (83) и Ариян Адеми (89). У "Шахтера" отличились Алан Патрик (13), Жуниор Мораэс (90+3) и Тете (90+8, с пенальти). На 74-й минуте с поля был удален полузащитник "Динамо" Никола Моро, а спустя 5 минут поле покинул хавбек "Шахтера" Марлос.

В параллельном матче группы английский "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с итальянской "Аталантой" - 1:1.

После четырех туров "Манчестер Сити" с 10 очками возглавляет турнирную таблицу, далее следуют "Шахтер" (5 очков), "Динамо" (5) и "Аталанта" (1).

Следующий матч "Шахтер" проведет 26 ноября на выезде против "Манчестер Сити", а "Динамо" в этот же день сыграет в гостях с "Аталантой".

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