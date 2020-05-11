Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за симптомов коронавируса у одного из футболистов

Исполнительный комитет Беларусской федерации футбола принял решение перенести на неопределенный срок ближайший матч клуба "Минск", так как у одного из футболистов команды подозревают коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

15 мая в рамках девятого тура чемпионата Беларуси "Минск" на домашнем стадионе должен был сыграть с командой "Неман" из Гродно.

Также из-за возможного заражения коронавирусом одного из футболистов дзержинского "Арсенала", отложен на неопределенный срок матч пятого тура во втором дивизионе, в котором 16 мая "Арсенал" должен был принять на своей арене команду ГОБЖД из Гомеля.

Чемпионат Беларуси является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. "Минск" занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, лидирует БАТЭ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Беларуси зафиксировано около 24 тыс. случаев заражения, более 100 человек умерли.