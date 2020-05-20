Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 1 сентября
Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о том, что сезон-2020/21 чемпионата страны начнется 1 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба FIGC.
Данное решение было принято в среду на заседании федерации.
Ранее сообщалось, что FIGC приняла решение о завершении трех высших дивизионов чемпионата страны, а также Кубка Италии до 20 августа.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).
Лента новостей
Благодарственные письма: Господин Президент, верим, что под Вашим руководством Азербайджан будет более сильным и могущественным
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о применении закона о регистрации по месту жительства и месту нахождения
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде
В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ
В ближайшие дни в Азербайджане приступят к выдаче жилья и автомобилей семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны
В Азербайджане работодатели, необоснованно уволившие сотрудников, будут привлечены к ответственности
В прошлом году расходы на исследования в области здравоохранения в Азербайджане увеличились на треть
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб
Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами
Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт