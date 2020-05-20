Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 1 сентября

Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о том, что сезон-2020/21 чемпионата страны начнется 1 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба FIGC.

Данное решение было принято в среду на заседании федерации.

Ранее сообщалось, что FIGC приняла решение о завершении трех высших дивизионов чемпионата страны, а также Кубка Италии до 20 августа.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).