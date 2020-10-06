Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Члены сборной Азербайджана по баскетболу (3х3), победители IV Игр исламской солидарности – Татьяна Денискина, Алекса Молленхауер и Бината Ризванова в своем видеообращении на русском, английском и азербайджанском языках выступили за освобождение Азербайджана от армянской агрессии, сообщает Trend Life.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 27 и ранен 141 человек мирный гражданин. 63 гражданским объектам и 376 жилым домам нанесен серьезный ущерб.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование армии Азербайджана проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)