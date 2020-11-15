Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись с Шумахером

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.

В гонке Гран-при Турции 35-летний Хэмилтон занял первое место и за три этапа до финиша стал недосягаем для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, который финишировал 14-м. Британец одержал 94-ю победу в карьере.

Второе место в гонке занял мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт", третьим стал немец Себастьян Феттель ("Феррари"), оба пилота впервые в нынешнем сезоне финишировали на подиуме.

За три этапа до финиша в активе Хэмилтона 307 очков, второе место занимает Боттас (197), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (170). Квят располагается на 14-й позиции (26), Гасли - на 10-й (63). Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером. Также британец является рекордсменом "Формулы-1" по победам (94), поулам (97) и подиумам (163), во всех категориях превзойдя достижения Шумахера. Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014-2015, 2017-2020).

Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2006 год и с 2010 по 2012 год в составах команд "Джордан", "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он становился чемпионом в 1994, 1995, 2000-2004 годах. В его активе 91 победа, 68 поулов и 155 подиумов.