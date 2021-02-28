"Ювентус" сыграл вничью с "Вероной"

Спорт 28 февраля 2021 02:13 (UTC+04:00)

"Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Вероной" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Ювентуса" мяч забил Криштиану Роналду (49-я минута), у хозяев отличился Антонин Барак (77).

Роналду забил 47 мячей в последних 47 играх чемпионата Италии. В этом сезоне на его счету 19 голов, он занимает первое место в списке бомбардиров первенства, опережая бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку на два мяча.

"Ювентус" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего "Интера" составляет семь очков, от идущего вторым "Миланом" - три.

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