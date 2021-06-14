Сборная Бразилии разгромила команду Венесуэлы в матче открытия Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии одержала победу над командой Венесуэлы со счетом 3:0 в стартовом матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Забитыми мячами отметились Маркиньос (22-я минута), Неймар (63, пенальти) и Габриэл Барбоза (89).
Команды Бразилии и Венесуэлы выступают в группе B вместе со сборными Колумбии, Перу и Эквадора. В группе A сыграют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
Лента новостей
В центральном регионе Грузии при поддержке государства открылось еще одно крупное холодильное хозяйство
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей – Верховный представитель
Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджана
Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – Бренда Шаффер (Эксклюзив)
Украинские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол (Эксклюзив)
Представители зарубежного дипкорпуса ознакомились с вандализмом, совершенным армянами в Джума-мечети в Агдаме
В Агдаме я обнаружил членов семей людей, бежавших от геноцида в Ходжалы – известный фотограф (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Состоялась церемония прощания с архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви
Действующий председатель ОБСЕ приветствовала возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей