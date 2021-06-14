Сборная Бразилии разгромила команду Венесуэлы в матче открытия Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии одержала победу над командой Венесуэлы со счетом 3:0 в стартовом матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Маркиньос (22-я минута), Неймар (63, пенальти) и Габриэл Барбоза (89).

Команды Бразилии и Венесуэлы выступают в группе B вместе со сборными Колумбии, Перу и Эквадора. В группе A сыграют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.