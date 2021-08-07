Всегда стараюсь быть гордостью Азербайджана! – серебряная медалистка "Токио-2020" Ирина Зарецкая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории 61+ кг, сегодня завоевала "серебро" Летних Олимпийских игр в Токио. В финальной встрече она уступила египтянке Ферьял Абделазиз со счетом 0:2, применив эффектный прием, но, к сожалению, уже после свистка судьи.

"Я знаю, что все ждали золотой медали, и я была последней (от Азербайджана), кто мог принести победу на Олимпиаде. Была близка к этому, но не хватило всего одной секунды (ред. – говорит со слезами на глазах). Многие меня поддерживали, и писали и верили. И сейчас звучит много слов поддержки. Спасибо всем большое! Я знаю, что очень многие девочки вдохновятся моей медалью и поединками, и тоже придут в спорт, где возможно все – и выиграть, и проиграть, но самое главное, мы может почувствовать как на тренировках и соревнованиях достигаем чего-то. Спасибо, мой Азербайджан! Я всегда стараюсь быть гордостью страны!" – рассказала после финала серебряная медалистка "Токио-2020".

В Олимпиаде в Токио приняли участие 44 спортсмена от Азербайджана, которые завоевали три серебряные и четыре бронзовые медали.

Ирина Зарецкая родилась 4 марта 1996 года в Одессе. Окончила школу с золотой медалью, училась на судебно-административном факультете Национального университета «Одесская юридическая академия». Замужем за каратистом Александром Дожуком из Черновцов. С 2015 года выступает за Азербайджан. Личный тренер – Денис Морозов. Чемпионка мира 2018 года в Испании, победительница первых Европейских игр 2015 года и IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку. Кавалер государственного ордена "Шохрат".

Фото – НОК Азербайджана

(Автор: Вугар Иманов)