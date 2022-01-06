"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 3:1 обыграл "Рому" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Оливье Жиру (8-я минута, с пенальти), Жуниор Мессиас (17) и Рафаэл Леау (82). У "Ромы" отличился Тэмми Абрахам (40). На 74-й минуте защитник "Ромы" Рик Карсдорп получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На третьей добавленной к основному времени минуте был удален защитник "Ромы" Джанлука Манчини. Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не сумел реализовать пенальти (90+4).