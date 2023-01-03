Одну из дорог у стадиона "Маракана" назовут в честь Пеле

Одна из основных дорог, ведущих к стадиону "Маракана" в Рио-де-Жанейро, будет переименована в честь трехкратного чемпиона мира бразильского нападающего Пеле. Об этом на своей странице в Twitter во вторник сообщил мэр города Эдуарду Паес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пеле скончался 29 декабря, ему было 82 года. Бразилец является единственным в мире футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970).

"Западный радиальный проспект, окружающий "Маракану", будет переименован в проспект Пеле, указ будет опубликован завтра", - написал Паес.