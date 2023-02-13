«Барселона» упрочила лидерство в чемпионате Испании

«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на арене «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

Единственный гол в составе каталонского клуба записал на свой счет полузащитник Педри (18-я минута).

Сине-гранатовые продлили серию без поражений в чемпионате Испании до 12 матчей. «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 56 очками, до 11 баллов увеличив отрыв от идущего вторым мадридского «Реала», который сыграл на один матч меньше из-за участия в клубном чемпионате мира.

11 февраля «сливочные» выиграли этот турнир в пятый раз в своей истории.

В следующем туре «Барселона» 19 февраля примет «Кадис», а «Вильярреал» днем ранее в гостях сыграет с «Мальоркой».