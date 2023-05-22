Президент Испании потребовал «нулевой терпимости» к расизму после оскорблений Винисиуса

Президент Испании Педро Санчес не остался в стороне от ситуации, случившейся во время матча чемпионата страны по футболу, в котором «Валенсия» со счетом 1:0 обыграла дома мадридский «Реал», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В этой встрече оскорблениям на почве расизма подвергся вингер «королевского клуба» Винисиус Жуниор, который в добавленное ко второму тайму время был удален за удар защитника «летучих мышей» Уго Дуро.

Педро Санчес в своих соцсетях осудил расизм в футболе и призвал к «нулевой терпимости» к предрассудкам, а также к уважению в обществе.

Сообщается, что ситуация с постоянными оскорблениями на почве расизма может привести к тому, что Винисиус потребует от «Реала» трансфера в клуб из другого чемпионата, что может нанести ущерб не только его нынешней команде, но и всей Ла Лиги, в которой бразилец сейчас является одной из главных звезд.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обратился в генпрокуратуру из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.