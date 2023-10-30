Забит Самедов - "Маугли" провел мастер-класс и показательные спарринги (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Crocus Fitness Sabah состоялся мастер-класс прославленного азербайджанского спортсмена, многократного чемпиона мира по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу Забита Самедова, известного под прозвищем "Маугли", сообщает Trend Life.

Спортсмен поделился своей историей успеха, дал ценные советы, продемонстрировал приемы. Были проведены показательные спарринг-сессии с участием бойцов, среди которых Таир Абдуллаев (профессиональный боец ММА с рекордом 16-2, претендент на титул чемпиона мира UAE warriors), Руслан Нагиев (чемпион мира организации New Generation Fighting по кикбоксингу), Мухаммедали Османлы (чемпион мира организации New Generation Fighting по ММА) и Адыгезель Гулиев (серебряный призер чемпионата мира организации İMMAF по ММА).

Забит Самедов также провел автограф-сессию, сфотографировался с поклонниками на память и ответил на все интересующие публику вопросы. Пообщаться с легендарным чемпионом пришли в том числе и дети, которые назвали Забита своим кумиром и признались, что хотят стать такими же сильными и храбрыми, когда вырастут.

39-летний Забит Самедов за свою карьеру провел 113 боев, победив в 103 из них. Выступал за спортивные клубы "Ахмат" (Чечня, Россия), "Патриот" (Минск, Беларусь). На ринге всегда поднимал флаг Азербайджана. Снялся в турецком сериале "Основание: Осман" (Kuruluş Osman) в роли Гянджа бека. Среди титулов - чемпион мира по кикбоксингу по версии WBC Muaythai 2016, Чемпион мира по версии КОК, Чемпион Европы Гран-при К-1, Чемпион Rules Kick Tournament K-1, Чемпион К-1 Fighting Network, Чемпион Гран-при, Чемпион мира по версии IFMA и WMF, Чемпион Европы по кикбоксингу по версии WKBF, Чемпион мира по тайскому боксу по версии WAKO, Чемпион Европы по муай-тай IFMA, Чемпион Кубка мира по версии WAKO по тайскому боксу и т.д.