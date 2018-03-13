Коллекция азербайджанского дизайнера представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia (ФОТО)

13 марта 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Новая коллекция "Осень-Зима 2018-2019" азербайджанского дизайнера Егяны Садыховой представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекция получил высокую оценку среди знатоков высокой моды, сообщили Trend Life в пресс-службе дизайнера.

По словам дизайнера, после успешного показа она отправится в Канны. Также она получила приглашение в Дубай, Бейрут и Канаду.

В ЦВЗ "Манеж" в Москве в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 10 по 15 марта проходят показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. Кроме того, на Неделе моды пройдут образовательные мероприятия: эксперты индустрии моды поделятся опытом в развитии fashion-бизнеса - и расскажут, в том числе о цифровой экономике, актуальных инструментах продаж и работе с новыми технологиями.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Москве в Crocus City Hall пройдет грандиозный концерт звезд Азербайджана и Турции
Звёздный мир 9 марта 14:55
В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей ТЦ "Охотный ряд"
Россия 8 марта 22:13
В Москве в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции
Россия 19 февраля 20:08
Более 4 тысяч обломков самолета Ан-148 обнаружено на месте его крушения в Подмосковье
Россия 15 февраля 04:41
Азербайджан пресек армянскую провокацию на международной выставке в Москве
Общество 7 февраля 16:37
Задерживается авиарейс Москва – Баку
Общество 4 февраля 23:30
В Москве из-за снега задержали 70 авиарейсов
Россия 4 февраля 08:37
В московских аэропортах из-за непогоды задержали более ста рейсов (Обновлено)
Россия 3 февраля 21:45
В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке
Россия 1 февраля 12:36
В результате стрельбы в московском бизнес-центре ранен предприниматель (Обновлено)
Россия 31 января 17:48
В Москве автобус врезался в опору тоннеля, пострадали 11 человек
Россия 31 января 09:36
Источник сообщил о росте числа пострадавших при обрушении конструкций в переходе в Москве
Россия 30 января 23:06
В Москве отметят 100-летие Гара Гараева
Культура 23 января 14:34
Заслуженная артистка Азербайджана в память о Дмитрии Хворостовском
Культура 22 января 11:25
Пожар в центре Москвы: есть пострадавшие
Россия 22 января 04:12
Пожар на московском рынке "Садовод" ликвидирован
Россия 18 января 05:57
Москва вспоминает великих азербайджанцев, внесших вклад в развитие России (ФОТО)
Социум 15 января 19:02
В Московских аэропортах отменили более 15 рейсов
Россия 11 января 14:03