Коллекция азербайджанского дизайнера представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новая коллекция "Осень-Зима 2018-2019" азербайджанского дизайнера Егяны Садыховой представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекция получил высокую оценку среди знатоков высокой моды, сообщили Trend Life в пресс-службе дизайнера.

По словам дизайнера, после успешного показа она отправится в Канны. Также она получила приглашение в Дубай, Бейрут и Канаду.

В ЦВЗ "Манеж" в Москве в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 10 по 15 марта проходят показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. Кроме того, на Неделе моды пройдут образовательные мероприятия: эксперты индустрии моды поделятся опытом в развитии fashion-бизнеса - и расскажут, в том числе о цифровой экономике, актуальных инструментах продаж и работе с новыми технологиями.

(Автор: Вугар Иманов)

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