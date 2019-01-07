"Золотой глобус": лучшие наряды звезд (ФОТО)

7 января 2019 13:27 (UTC+04:00)

В том году красная дорожка "Золотого глобуса" преподнесла множество приятных сюрпризов: эффектное платье Леди Гаги, в котором хочется отправиться на настоящий бал, соблазнительный наряд Джеммы Чан, созданный, чтобы пойти в нем под венец или женственный образ Эммы Стоун - идеальный для любого торжества, пишет elle.ru

Своим выбором удивила и Джулия Робертс, которая появилась на премии в классических брюках и топе из фатина. В данном случае риск был оправдан на сто процентов - звезда выглядела потрясающе.

Эмма Стоун

Джулия Робертс

Сандра О

Джемма Чан

Шарлиз Терон

Леди Гага

Ирина Шейк

Пенелопа Крус

Кэтрин Зета-Джонс

Николь Кидман

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