Красочные коллекции Гюльнары Халиловой очаровали AFWEU Fashion Week Istanbul (ФОТО)

7 января 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекции «Туран» и «Прикосновение» руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой очаровали гостей и участников Недели моды в Стамбуле AFWEU Fashion Week Istanbul, сообщает Trend Life. Яркое и красочное дефиле известного дизайнера было отмечено благодарственным письмом организаторов проекта.

В двухдневном Fashion Week Istanbul, организованном AFWEU, были также представлены коллекции шестнадцати известных дизайнеров из Турции, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Непала, среди которых были Раф Сардаров, Айдарахан Калиев, Эрол Албайрак и Рашна Мудже.

Africa Fashion Week Europe/Asia Fashion Week Europe (AFWEU, президент - Айдын Аджык) – официальный партнер UNICEF, сотрудничает с Turkish Heart Foundation.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане и Кыргызстане.

(Автор: Вугар Иманов)

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