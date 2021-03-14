Семь красавиц Низами Гянджеви в XXI веке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа представлен проект Make-Up Academy "Семь красавиц Азербайджана" c красочным национальным декором и нарядами, сообщает Trend Life.

В образе семи красавиц предстали медийные личности: руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, актриса Оксана Расулова, телеведущая Лейла Гулиева, писательница Нармина Мамедзаде, стилист-дизайнер Вафа Исазаде, певица Влада Ахундова и деятель культуры Арзу Вагифгызы. Руководитель проекта – Нармин Гасанова, визажисты – Наталья Исмайлова, Нура Бабаева и Офелия Гасанова.

Проект реализован при поддержке Центра азербайджанской национальной одежды, Decoration_weddings, Azerbaijan Kelagayi, Butali Azerbaijan Jewelry и Kishmish Agency.

Сборник эпических поэм "Хамсе" (Пятерица) является основным произведением классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви (1141–1209). Все пять поэм – "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун" – написаны в стихотворной форме маснави (двустиший).

Поэма "Семь красавиц" посвящена правителю Мараги Алааддину Кёрпе Арслану. Метафоричность поэмы можно представить и в различной трактовке названия: "семь портретов" и "семь куполов". В основу сюжета поэмы положена легенда о шахе Бахрам Гуре и семи рассказах его жён – царевен, живущих в семи дворцах (шатрах), каждый из которых в соответствии с древней мифологией посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)