Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Стиль

Столица Азербайджана привлекает богатой историей, архитектурой, культурой - историк моды Александр Васильев анонсировал визит в Баку

Стиль Материалы 4 марта 2024 11:39 (UTC +04:00)
Столица Азербайджана привлекает богатой историей, архитектурой, культурой - историк моды Александр Васильев анонсировал визит в Баку

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский историк моды, искусствовед, коллекционер Александр Васильев вновь приедет в Баку. Как передает Trend Life, на своей странице в Instagram Александр Васильев сообщил, что 2-8 мая он проведет экскурсию по столице Азербайджана.

"Столица Азербайджана привлекает нас своей богатой историей, архитектурой, культурой и, конечно же, незабываемой кухней", - отмечает Васильев.

Напомним, что в феврале 2017 года Александр Васильев в рамках своего проекта "Выездная школа" находился с визитом в Баку. Программа "Выездной школы" включала ежедневные экскурсии с Александром Васильевым – это ознакомление с достопримечательностями города, посещение музеев, театров, исторических и памятных мест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости