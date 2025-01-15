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Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)

Стиль Материалы 15 января 2025 16:52 (UTC +04:00)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Фото: Azerbaijan Kids Fashion Show

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло мероприятие Azerbaijan Kids Fashion Show 2025, организованное Star Kids Group, в котором приняли участие дети в возрасте от 4 до 14 лет, сообщает Trend Life.

Мероприятие было не столько конкурсом моды, сколько настоящим приключением на тему детских амбиций, мечт и первых шагов в мир большого искусства. 82 маленьких модельки - 36 девочек и 46 мальчиков - продемонстрировали свои таланты на подиуме, который в один момент стал для них центром Вселенной. Публика не могла удержаться от восторга, наблюдая, как маленькие звезды осваивают искусство дефиле, как осваивали его когда-то их взрослые коллеги, теперь уже не раз появившись на страницах модных журналов.

"Наша цель - не только развивать творческий потенциал детей и молодежи с особыми способностями, но и представить их сначала в нашей стране, а затем и за рубежом", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

В составе жюри были председатель ОО "Женщины-предприниматели Азербайджана" Зенфира Агаева, заслуженная артистка Алмаз Алескерова, модельеры-дизайнеры Шалала Магсудова и Лейла Ахмедова, предприниматель Нармин Аббасова, заместитель председателя правления Международной организации гуманистической педагогики Афаг Алиева, актер и телеведущий Шахрияр Абилов, победитель Azerbaijan Kids Fashion Show 2023 и Azerbaijan Kids Best Model 2023 Джахан Гурбан.

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Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
Стильные азербайджанские очаровашки, для которых подиум стал центром Вселенной (ФОТО)
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