БАКУ /Trend Life/ - Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана (DAİR) Самир Дубенди избран в состав экспертного совета Международной гостиничной премии (International Hospitality Awards), сообщили Trend Life в пресс-службе DAİR.

International Hospitality Awards была учреждена Клубом отельеров и рестораторов Hoteliero© в 2010 году. В настоящем премия обеспечивает участие отелей из 24 стран Европы в 27 номинациях.

Стоит отметить, что с этого года Азербайджан также вошёл в число стран-участниц премии. Торжественная церемония вручения International Hospitality Awards 2019 пройдёт 1 Марта 2020 года в Киеве, в отеле InterContinental Kyiv.

Отели, пожелавшие принять участие в премии, могут подать заявку до 1 октября 2019 года по ссылке https://cabinet.hospitalityawards.international/int2019/register

HOTELIERO® был создан в сентябре 2009 года. Клуб является единственной площадкой, которая на системной основе объединяет профессионалов индустрии гостеприимства для обмена опытом и знаниями. За время существования Клуба HOTELIERO® было проведено более двух сотен мероприятий.

DAİR функционирует с 2009 года. Основные задачи Ассоциации - усовершенствование цивилизованных рыночных отношений в индустрии гостеприимства, в частности в сегменте малого и среднего бизнеса, повышение квалификации сотрудников индустрии и, вместе с тем, имиджа работы в этой сфере, поддержка развития бизнеса и защита интересов всех участников рынка туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

(Автор: Вугар Иманов)

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