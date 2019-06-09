Экс-генсеку ОДКБ не дали выехать из Армении

9 июня 2019 05:54 (UTC+04:00)

Армянские пограничники не разрешили бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, обвиняемому в Армении в свержении конституционного строя, выехать в Грузию, сообщил в субботу его адвокат Мигран Погосян.

"Хачатуров направлялся в свой родной город Тетри-Цкаро в Грузии по личным делам. Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе", - сказал адвокат агентству Sputnik Армения, передает Trend.

По словам Погосяна, еще до отъезда Хачатурова его защита обратились в суд для получения специального разрешения, которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и пересечения границы. "Тем не менее, сотрудники (погранслужбы) не пустили Хачатурова, проигнорировав официальное разрешение суда, копия которого была при нем", - отметил адвокат.

Он добавил, что о проблеме незамедлительно проинформировали омбудсмена Армении.

В феврале Специальная следственная служба Армении заявила, что завершила предварительное следствие по делу о разгоне акций протеста оппозиции 1-2 марта 2008 года, по которому проходят Кочарян, занимавший тогда должность начальника Генштаба Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и "проиграл" их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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