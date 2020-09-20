В Армении за сутки зарегистрировано 277 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 47 431, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 сентября, таких случаев было 47 154. Таким образом, суточный прирост составил 277 человек.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 930 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 287 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки нет).
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