Алексей Оверчук о вопросе возможного выхода Армении из ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут на предстоящем на этой неделе заседании Межправительственного совета организации обсуждать вопрос возможного выхода Армении из объединения на фоне её сближения с Евросоюзом.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"У нас повестка дня утверждена, согласована на совете Евразийской комиссии, эти вопросы подниматься здесь не будут", - сказал он.

Отметим, что заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алматы 30-31 января. В числе основных вопросов повестки заседания - рассмотрение макроэкономических показателей работы стран Объединения, подписание соглашения о взаимном участии брокеров на фондовых рынках государств ЕАЭС и др.

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