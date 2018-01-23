Квирикашвили: Конечная цель - провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел в Лозанне встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает Грузия Online.



По словам Квирикашвили, с Бахом состоялась очень интересная встреча.



«Мы обсудили перспективы развития в Грузии зимних видов спорта и горных курортов. Было решено, что в ближайшем будущем в Грузию прибудет группа международных экспертов, которая вместе с нами обсудит перспективы развития. Конечная цель - провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду. Для этого нам нужна стратегия, план развития, и эта группа прибудет в Грузию именно для создания этого плана. Мы думаем, что положили начало очень интересной работе. Очень надеемся, что вместе с группой экспертов сделаем очень амбициозный план, и у нас уже будет ежегодный план действий», - сообщил Георгий Квирикашвили.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.